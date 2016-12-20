Маурисио Сулейман: Два отмененных титульных боя Поветкина нанесли WBC серьезный урон

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что два отмененных боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с участием россиянина Александра Поветкина нанесли организации серьезный урон.

- WBC несколько месяцев жестко отстаивал свою позицию, потратив много времени и средств, чтобы провести тщательное расследование и начать бороться со «всемирным движением» против России, потому что люди стали обращаться к случаям на Олимпиаде, таким образом пытаясь очернить всех российских спортсменов. WBC никогда не допускал таких дискриминаций и подобных атак. WBC провел процесс по делу о положительном допинг-тесте Поветкина на мельдоний. В 2016 году WBC лишился двух боев за титул чемпиона мира в супертяжелом весе, что нанесло серьезный урон нашей организации, - сказал Сулейман.

Отметим, что изначально Поветкин должен был драться с канадцем Бермейном Стиверном за пояс временного чемпиона мира по версии WBC. Но из-за положительный допинг-пробы россиянина, о которой стало известно в субботу утром, WBC отказался санкционировать бой. В результате Стиверн отказался выходить на ринг и его заменил Дюопа, который был запасным вариантом на этот бой. В поединке с Дюопа Поветкин победил нокаутом.