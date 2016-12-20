На стадионе ЦСКА самая низкая посещаемость среди всех стадионов, появившихся с 2010 года

Средняя посещаемость матчей премьер-лиги на стадионе ЦСКА составляет 11200 человек. Это самая низка посещаемость среди всех стадионов, появившихся после 2010 года.

Напомним, стадион «Арена ЦСКА» был введен в эксплуатацию в этом сезоне. Первый матч состоялся 10 сентября – ЦСКА – «Терек», который собрал 26420 зрителей.

Посещаемость новых стадионов