Александр Головин: В ЦСКА все складывается хорошо, об уходе из клуба даже не думаю

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал, почему решил продлить контракт с армейским клубом.

- Мы с агентом даже не рассматривали никакие варианты, вариант с ЦСКА был приоритетным. В ЦСКА все складывается хорошо, так что не думал и не думаю об уходе, - цитирует Головина «Р-Спорт».

В начале декабря 20-летний футболист продлил контракт с ЦСКА до 2021 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие во всех 17 матчах клуба в чемпионате России, забив один гол.