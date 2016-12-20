«Оренбург» и «Амкар» не хотят отменять сборы в Турции

«Оренбург» по-прежнему планирует проводить сборы в Турции перед весенней частью чемпионата России.

- Планы проводить там сборы остаются, будем следить за развитием ситуации и выражаем соболезнования семье посла, - сообщили ТАСС в пресс-службе уральского клуба. - Что касается гарантий безопасности, то в первую очередь их ждет наше правительство. Если гарантии будут в порядке, значит и у нас все будет в порядке.

«Амкар» пока тоже не собирается менять планов проводить сборы в Турции.

- Никаких вводных не поступало, поэтому остается так, как есть. Будем ждать слов правительства, после чего будем решать, - сказал ТАСС генеральный директор клуба Игорь Резвухин.

Ранее директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин заявил, что считает возможным обсуждение российскими клубами отказа от зимних сборов в Турции после убийства в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.