Ринат Дасаев: Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он - лучший

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру голкипера ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева.

- Акинфеев? Я за ним не вижу ни одного голкипера, который мог бы с ним побороться за место - в основе клуба, сборной. Есть, конечно, Артем Ребров. Он спартаковец, показывает отличную и довольно стабильную игру, а в сборной его нет. Но тут все зависит от тренерского штаба. Вопрос тут такой: захотят люди доверить кому-то эту позицию, рискнув? Убрать Акинфеева это сегодня риск. Повторюсь, пока я не вижу кто его переигрывает и может ли вообще это сделать - стать лучше Игоря. Акинфеев не вечный, он устает, но пока именно он - лучший, - цитирует Дасаева «Спортфакт».

30-летний Акинфеев всю свою спортивную карьеру провел в ЦСКА. С 2004 года голкипер выступает за сборную России. В текущем сезоне провел за армейцев в РФПЛ 16 матчей, девять из которых были «сухими».