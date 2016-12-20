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Серена Уильямс: Когда я приезжала в Россию, всегда отличалась от других теннисисток

Источник:  WTAКомментарии

Американская теннисистка Серена Уильямс признала, что всегда была экзотическим явлением в WTA-туре.

- В начале карьеры ко мне относились по-другому, меня просто не понимали. Когда я только начинала играть на турнирах WTA, видела, что темнокожих девушек в теннисе совсем немного. Но постепенно я привыкла. Когда я приезжала в Россию или другие страны, то заметно отличалась от других. Но мне нравится быть другой. Не хочу быть такой, как все. Если все делают что-то, то я, наверное, буду это делать иначе, - рассказала Уильямс. 

Напомним, Серена Уильямс выиграла за карьеру 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

После US Open-2016 она пропустила на первую строчку мирового рейтинга немку Анжелик Кербер.

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