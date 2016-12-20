Фахрутдинов покинул пост главного тренера «Амура»
Руководство хабаровского «Амура» приняло отставку главного тренера команды Мисхата Фахрутдинова.
- Фахрутдинов во вторник подал в отставку, и руководство клуба ее приняло. Исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Мартемьянов, - цитирует представителя пресс-службы «Амура» агентство «Р-Спорт».
Хабаровский клуб после 43 проведенных матчей регулярного чемпионата КХЛ занимает 13-е место в турнирной таблицы Восточной конференции, имея в своем активе 45 очков.
Напомним, Мисхат Фахрутдинов ранее работал с «Витязем», «Автомобилистом», «Рубином» и юниорской сборной России.
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