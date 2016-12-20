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Артур Бетербиев: Не обращаю внимание на все разговоры о титульном бое с моим участием

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Российский полутяжеловес Артур Бетербиев рассказал о ближайших планах в своей карьере. 

- Я не обращаю внимание на все разговоры о возможном титульном бое с моим участием. Я полностью сосредоточен на следующем поединке. Никогда не забегаю вперед. В данный момент я не могу предсказать, что произойдет ринге. Я упорно тренировался и отдал подготовке. Надеюсь, что покажу это 23 декабря, - рассказал Бетербиев.

Артур Бетербиев 23 декабря проведет в канадском Квебеке поединок с Исидро Прието.

Российский боец выиграл все 10 своих боев на профессиональном ринге.

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