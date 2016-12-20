Иван Касутин вернулся в «Нефтехимик»

Бывший вратарь нижегородского «Торпедо» Иван Касутин продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщается на официальном сайте нижнекамского клуба.

Ранее голкипер уже выступал за «Нефтехимик» в сезонах 2008/2009, 2009/2010 и 2010/2011. О сроках соглашения контракта с нижнекамским клубом не сообщается.

Касутин провел в нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 10 матчей за «Торпедо», отразив 86,5% бросков и при коэффициенте полезности 3,51. Всего в составе «Торпедо» Касутин выходил на лед в 72 играх.