День в истории. Владимиру Аликину - 59!

Сегодня исполняется 59 лет советскому и российскому биатлонисту, тренеру Владимиру Аликину.

С 1969 по 1975 год Аликин занимался лыжными гонками в Новоильинском филиале Нытвенской спортшколы. В 1977 году принял решение перейти в биатлон.

На Олимпийских играх-1980 в Лэйк-Плэсиде он стал серебряным призером в спринтерской гонке и чемпионом в эстафете. После этого ему было присвоено звание заслуженного тренера СССР.



Четырежды Владимир Аликин завоевывал бронзовые награды мировых первенств (1979 - 1982).

С лета 2006 по 2010 год он занимал пост старшего тренер мужской сборной России. В числе воспитанников Аликина - Павел Ростовцев, Вадим Сашурин, Сергей Рожков, Владимир Драчев.









