Зуев забил лучший гол «Спартака-2» в 2016 году (видео)

Гол полузащитника «Спартака-2» Александра Зуева признан болельщиками красно-белых лучшим в 2016 году.

Мяч, забитый атакующим хавбеком красно-белых Александром Зуевым 20 марта в матче с саратовским «Соколом», признан болельщиками самым красивым у «Спартака-2» в нынешнем году. За гол Зуева проголосовали 44 % болельщиков.

Второе место в голосовании занял мяч, забитый Артемом Самсоновым 22 октября в игре со «СКА-Хабаровск» (18%), третье - гол Владислава Пантелеева 3 апреля «Сибири» (17%).