Контракт Евгения Селезнева с «Шахтером» расторгнут

31-летний нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, ранее выступавший за «Кубань», покидает донецкий «Шахтер».

Соглашение между футболистов и клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, без выплаты денежных компенсаций.



Селезнев вернулся в «Шахтер» в мае 2016 года, заключив двухлетний контракт, однако новый главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека не нашел для форварда места в основном составе «горняков».

В первой половине сезона нападающий принял участие только в семи матчах и забил два мяча.

Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной текущего года также был аннулирован досрочно.





