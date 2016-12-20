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Контракт Евгения Селезнева с «Шахтером» расторгнут

Источник:  UA-footballКомментарии

31-летний нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, ранее выступавший за «Кубань», покидает донецкий «Шахтер».

Соглашение между футболистов и клубом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон, без выплаты денежных компенсаций.

Селезнев вернулся в «Шахтер» в мае 2016 года, заключив двухлетний контракт, однако новый главный тренер донецкой команды Паулу Фонсека не нашел для форварда места в основном составе «горняков».

В первой половине сезона нападающий принял участие только в семи матчах и забил два мяча.

Напомним, что контракт Евгения Селезнева с «Кубанью» весной текущего года также был аннулирован досрочно. 


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