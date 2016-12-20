Агент: Зимой Азмун точно не покинет «Ростов»

Представитель нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Мехди Хагитали сообщил, что футболист не покинет донской клуб зимой.

- Зимой Азмун точно не покинет «Ростов», - сказал Хагитали. - Никакие предложения мы рассматривать не будем. Сердару сначала нужно доказать свой уровень в РФПЛ, чтобы стать одним из лучших форвардов лиги, а уже потом думать о Европе. Так что он вместе с командой будет готовиться к матчам второй части чемпионата России и играм Лиги Европы.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Азмуну со стороны таких европейских клубов, как «Ливерпуль», «Боруссия» (Дортмунд), «Бенфика», «Марсель».

В нынешнем сезоне Азмун принял участие в 14 матчах «Ростова» в чемпионате России и забил два мяча. В Лиге чемпионов иранский нападающий сыграл во всех шести матчах на групповом этапе и в четырех играх квалификационной стадии, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.