Вячеслав Клоков: Другие виды спорта потирают руки, ожидая, что тяжелой атлетике урежут финансирование

Бывший президент Федерации тяжелой атлетики России Вячеслав Клоков рассказал о возможных последствиях международных санкций в отношении организации.

- Сейчас мне намекнули, что другие виды спорта потирают руки в ожидании того, что нам урежут финансирование. Если нас дисквалифицируют даже на год, то нам оставят ровно столько, чтоб мы не умерли, но ни о каком развитии речи не будет. Насколько, может знать только государство, - заявил Клоков.

Напомним, российские тяжелоатлеты были вынуждены пропустить Олимпийские игры-2016 в Рио-де-Жанейро из-за череды допинговых скандалов.

Вячеслав Клоков - советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира и Европы 1983 года (в весе до 110 кг), двукратный серебряный призер чемпионатов мира (1981, 1982) и Европы (1981, 1982). Его сын Дмитрий на Играх в Пекине (2008) стал обладателем серебряной медали в весовой категории до 105 кг.

