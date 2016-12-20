ФИФА дисквалифицировала домашний стадион сборной Чили за гомофобские кричалки фанатов

Домашний стадион сборной Чили по футболу дисквалифицирован на два матча, сообщает официальный сайт ФИФА.

Причиной такого решения стало некорректное поведение болельщиков, скандировавших гомофобские кричалки.



Ранее домашний стадион чилийской команды «Насьональ» уже был дисквалифицирован на одну встречу. Таким образом, сборная Чили ближайшие три домашних матча не сможет сыграть на главной арене страны.

Чилийцам предстоят домашние матчи с командами Венесуэлы, Парагвая и Эквадора в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Также федерация футбола Чили оштрафована на 30 тысяч евро.

Напомним, чилийцы выиграли два последних Кубка Америки (2015 и 2016).

