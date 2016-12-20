Александр Головин: Вечеринки в Монако? Даже мысли такие не посещают

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин рассказал о своих увлечениях.

– Вечеринки в Монако? Даже мысли такие не посещают. Живу обычно: тренировка – дом. Из увлечений – компьютерные игры. Могу с друзьями, ребятами по команде в кино сходить. Тусовки мне не нравятся. Я не тусовочный человек. Сосредоточен на футболе, ничего лишнего. Мне еще работать и работать. Нужно доказывать свое место в составе ЦСКА, ну и, конечно, хочу попасть в сборную, - цитирует Головина «Р-Спорт».

В текущем сезоне полузащитник принял участие во всех 17 матчах клуба в чемпионате России, забив один гол.