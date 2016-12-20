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Обладатель Кубка Стэнли-2001 Боб Хартли возглавил сборную Латвии

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Латвийская хоккейная федерацияКомментарии

56-летний канадский специалист Боб Хартли стал новым главным тренером сборной Латвии по хоккею.

Сообщается, что Хартли впервые приедет в прибалтийскую страну в середине февраля 2017 года. Контракт тренера заключен по схеме «1+1».

- Я очень рад новому вызову в карьере. Это будет мой первый опыт работы с национальной сборной, и я благодарен Латвийской федерации хоккея за предоставленную возможность. С нетерпением жду момента, когда команда начнет подготовку к чемпионату мира в Германии, - заявил Хартли.

На посту главного тренера сборной Латвии Боб сменил Херберта Васильевса, под руководством которого команда не смогла пробиться на олимпийский турнир 2018 года в Пхенчхан.

Хартли провел 14 сезонов в качестве главного тренера команд НХЛ. В 2001 году он привел «Колорадо» к Кубку Стэнли, а в 2015 г., возглавляя «Калгари», получил приз «Джек Адамс Трофи» как лучший тренер регулярного чемпионата. 

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