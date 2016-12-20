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Андрей Коваленко: В «Ладе» закрыли долги за июль, август, сентябрь

Источник:  Russia-Hockey.ruКомментарии

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко сообщил, что в «Ладе» начались выплаты по заработной плате.

«По нашей информации, в многострадальной «Ладе» вчера были закрыты долги перед хоккеистами за июль, август, сентябрь и первые 10 дней октября. И в хоккейном Тольятти, и в профсоюзе – небольшой праздник. Видимо, не зря все последнее время мы били в колокола. В принципе мы были близки к тому, чтобы идти в Тольятти в прокуратуру, но, к счастью, лед тронулся», – приводит Russia-Hockey.ru слова Коваленко.

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