Допинг-тест Ковалева после боя с Уордом оказался отрицательным

Российский полутяжеловес Сергей Ковалев успешно прошел допинг-тест после ноябрьского поединка с американцем Андре Уордом.

- Мы благодарим Сергея Ковалева за участие в программе «Чистый бокс». Также мы благодарны его сопернику Андре Уорду, - цитирует агентство ТАСС представителя Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).

Именно эта организация проводила анализ, уличивший тяжеловеса Александра Поветкина в применении запрещенного препарата остарина.



Напомним, Андре Уорд победил Сергея Ковалева единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.

Согласно условиям контракта, у Ковалева есть право на реванш.

