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Александр Мейтин: Комиссия по «Краснодару», «Локомотиву» и «Анжи Арене» пройдет на этой неделе

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин прокомментировал появившуюся вчера информацию о том, что стадионы «Краснодар», «Локомотив» и «Анжи Арена» могут лишить лицензий за невыполнение требований по интеграции в единую Систему идентификации болельщиков (СИБ).

Информация высосана из пальца, – сказал Мейтин «Советскому спорту». – По этому вопросу будет комиссия на этой неделе, надеюсь, там все решим. «Краснодар», «Локомотив» и «Анжи Арена» – одни из лучших стадионов России, им просто нужно подключиться к нашей системе. В общем, разберемся, не надо, пожалуйста, педалировать эту тему.

ЦСКА, «Рубин», «Фишт»… Для кого строят стадионы?

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