Илья Геркус: Если МВД РФ скажет, что в Турции безопасно – «Локомотив» не будет менять место сборов

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус пока не планирует изменение места проведения зимних сборов команды.

- Локомотив» ждет официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции. Если МИД РФ скажет, что там безопасно, тогда планы провести февральский сбор в Белеке не поменяются. Если же придётся отменить сбор в Турции, будем рассматривать места в Средиземноморье. Вариантов, на самом деле, не очень много, - рассказал Геркус.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит российский дипломат Андрей Карлов. Покушение на посла произошло на фотовыставке. От полученного огнестрельного ранения он скончался в госпитале.

После 17 туров «Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.