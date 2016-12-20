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Илья Геркус: Если МВД РФ скажет, что в Турции безопасно – «Локомотив» не будет менять место сборов

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус пока не планирует изменение места проведения зимних сборов команды.

- Локомотив» ждет официальной позиции страны по вопросу теракта в Турции. Если МИД РФ скажет, что там безопасно, тогда планы провести февральский сбор в Белеке не поменяются. Если же придётся отменить сбор в Турции, будем рассматривать места в Средиземноморье. Вариантов, на самом деле, не очень много, - рассказал Геркус.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит российский дипломат Андрей Карлов. Покушение на посла произошло на фотовыставке. От полученного огнестрельного ранения он скончался в госпитале.

После 17 туров «Локомотив» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России.  

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