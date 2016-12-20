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Феллайни может перейти из «Манчестер Юнайтед» в «Милан»

Источник:  The TimesКомментарии

Бельгийский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни в зимнее трансферное окно может стать игроком «Милана».

По информации The Times, 29-летний футболист был замечен в Италии, где он вел переговоры с представителями россонери. Ранее «Милан» уже пытался приобрести футболиста летом текущего года.

Сам Феллайни, не имеющий постоянного места в стартовом составе «Манчестер Юнайтед», ранее уже заявил о готовности сменить клуб. Англичане намерены заработать на продаже игрока 20 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее полузащитник защищал цвета льежского «Стандарда» и «Эвертона». На его счету - 74 матча и 15 забитых мячей в составе сборной Бельгии.  

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