Майк Салливан: В «Питтсбурге» есть два первых номера
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан рассказал о том, как делает выбор между голкиперами Марком-Андре
Флери и Мэттом Мюрреем.
«Да, это непросто, но я полагаю, что тренерский штаб любой
команды в лиге хотел бы иметь такие проблемы. У нас есть два очень хороших
вратаря. У нас есть два первых номера, которые своей игрой, своей работой
доказали, что могут быть основными голкиперами НХЛ. Мы стараемся постоянно
задействовать их обоих, но при этом делать это так, чтобы у команды были
оптимальные шансы на победу в каждой игре.
Нам очень помогает то, что Марк и Мэтт – отличные ребята.
Они поддерживают друг друга. Они понимают ситуацию. В этом никто не виноват,
такой расклад в лиге, так сложилась их судьба в команде. Мэтт – молодой
вратарь, который выстрелил в прошлом сезоне, когда Марк был травмирован. Это
проблема со знаком плюс: у нас два отличных вратаря и мы стараемся, чтобы у них
обоих было достаточно игрового времени, чтобы они всегда были в форме и помогли
нам по-прежнему увеличивать число наших побед», – приводит слова Салливана
официальный сайт НХЛ.