Майк Салливан: В «Питтсбурге» есть два первых номера

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о том, как делает выбор между голкиперами Марком-Андре Флери и Мэттом Мюрреем.

«Да, это непросто, но я полагаю, что тренерский штаб любой команды в лиге хотел бы иметь такие проблемы. У нас есть два очень хороших вратаря. У нас есть два первых номера, которые своей игрой, своей работой доказали, что могут быть основными голкиперами НХЛ. Мы стараемся постоянно задействовать их обоих, но при этом делать это так, чтобы у команды были оптимальные шансы на победу в каждой игре.

Нам очень помогает то, что Марк и Мэтт – отличные ребята. Они поддерживают друг друга. Они понимают ситуацию. В этом никто не виноват, такой расклад в лиге, так сложилась их судьба в команде. Мэтт – молодой вратарь, который выстрелил в прошлом сезоне, когда Марк был травмирован. Это проблема со знаком плюс: у нас два отличных вратаря и мы стараемся, чтобы у них обоих было достаточно игрового времени, чтобы они всегда были в форме и помогли нам по-прежнему увеличивать число наших побед», – приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.