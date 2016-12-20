Бывший тренер сборной РФ Берланд рассказал WADA о допинг-контроле в России

Бывший тренер-консультант сборной России по биатлону норвежец Кнут Торе Берланд рассказал Всемирному антидопинговому агентству, как обстоят дела с допинг-контролем в России.

– Во время подготовки к соревнованиям, я спросил, что у нас по графику запланировано на следующий день. Ответ меня очень удивил. Мне сказали, что завтра у нас допинг-контроль. Тогда я подумал: «Как они могут знать заранее, когда будет проверка на допинг?». Насколько я знаю, допинг-офицеры заранее никого не предупреждают, тем более за день до проверки.

Доклад Макларена меня не удивил, но поражает количество биатлонистов, подозреваемых в допинге», – цитирует Берланда VG.

Напомним, что ранее стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов. После чего лидер французской сборной Мартен Фуркад заявил: «Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту».

