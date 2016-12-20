Рик Нэш получил травму и выбыл на неопределенный срок
Двукратный олимпийский чемпион Рик Нэш не сможет помочь «Нью-Йорк Рейнджерс» в ближайших матчах.
32-летний канадский форвард получил травму паха в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (3:2). Ранее он уже пропустил четыре игры из-за аналогичного повреждения.
Врачи пока не могут назвать конкретные сроки восстановления хоккеиста.
Нэш набрал 20 очков (13+7) в 30 проведенных матчах текущего сезона.
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