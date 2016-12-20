Рик Нэш получил травму и выбыл на неопределенный срок

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о том, как делает выбор между голкиперами Марком-Андре Флери и Мэттом Мюрреем.

Майк Салливан: В «Питтсбурге» есть два первых номера

Майк Салливан: В «Питтсбурге» есть два первых номера Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о том, как делает выбор между голкиперами Марком-Андре Флери и Мэттом Мюрреем.

Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео)

Канадец на Красной площади под гитару спел песню об Александре Радулове (видео) В рубрике «Пять гвоздей НХЛ» обозреватель Павел Лысенков показывает самое интересное видео игрового дня и обсуждает разные новости.

Голевая передача Зайцева не помогла «Торонто» в матче с «Анахаймом»

Голевая передача Зайцева не помогла «Торонто» в матче с «Анахаймом» Хоккеисты «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Анахайму».

Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном»

Шайба Тарасенко не спасла «Сент-Луис» от поражения в матче с «Эдмонтоном» Хоккеисты «Сент-Луиса» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги проиграли «Эдмонтону».