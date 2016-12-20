Денис Колодин: В первой лиге Казахстана за полями не следят, будто в степи ворота поставили
Защитник
казахстанского «Алтая» Денис Колодин рассказал об уровне первой лиги чемпионата
Казахстана.
«За полями особо не следят, как будто реально в степи ворота
поставили. В одном городе было искусственное поле без травы – просто палас.
Хуже даже, чем на «Динамо» в манеже раньше лежало. Остальные поля – кочкодромы.
Из-за этого силы команд выравниваются, все становятся одинаковыми. Основная
тактика – заработать штрафной в центре поля, отправить вперед защитников и
сделать подачу», – сказал Колодин в интервью официальному сайту «Матч ТВ».
Отметим, что сезон 2016 года стал первым для «Алтая». Клуб
был образован путем слияния «Спартака» из Семипалатинска и «Востока» из
Усть-Каменогорска.
По итогам сезона «Алтай» пробился в высший дивизион.
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