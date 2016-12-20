Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Лада- : -ЦСКА
Хоккей  Динамо Москва- : -Спартак
Баскетбол  УНИКС- : -Галатасарай
Футбол  Боруссия- : -Аугсбург
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Денис Колодин: В первой лиге Казахстана за полями не следят, будто в степи ворота поставили

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник казахстанского «Алтая» Денис Колодин рассказал об уровне первой лиги чемпионата Казахстана.

«За полями особо не следят, как будто реально в степи ворота поставили. В одном городе было искусственное поле без травы – просто палас. Хуже даже, чем на «Динамо» в манеже раньше лежало. Остальные поля – кочкодромы. Из-за этого силы команд выравниваются, все становятся одинаковыми. Основная тактика – заработать штрафной в центре поля, отправить вперед защитников и сделать подачу», – сказал Колодин в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Отметим, что сезон 2016 года стал первым для «Алтая». Клуб был образован путем слияния «Спартака» из Семипалатинска и «Востока» из Усть-Каменогорска.

По итогам сезона «Алтай» пробился в высший дивизион.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцев«У Гончаренко все получится. Даже в ЦСКА». Экс-игрок БАТЭ – о тренере армейцевЗащитник «Астаны» Игорь Шитов в интервью «Советскому спорту» – о чемпионате Казахстана, долгах «Мордовии» и Викторе Гончаренко.Герман Зонин: «Зениту» не хватает футболиста с таким мышлением, как у АршавинаБывший тренер «Зенита» Герман Зонин поделился мнением об игре нападающего «Кайрата» Андрея Аршавина.Георгий Жуков стал партнером Аршавина в «Кайрате»Состав «Кайрата» пополнил полузащитник Георгий Жуков, ранее выступавший за «Урал».Андрей Аршавин: До приезда в Казахстан слышал, что Алматы - интеллигентно-интеллектуальный городБывший нападающий сборной России, а ныне игрок «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане.Тимощук покинул «Кайрат» в связи с окончанием контрактаПолузащитник «Кайрата» Анатолий Тимощук покинул клуб в связи с окончанием действия контракта.Андрей Аршавин: Если бы я изучал все, что обо мне пишут – давно бы сошел с умаПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей физической форме.Андрей Аршавин: У «Спартака» не чемпионский состав, у «Зенита» он сильнееНападающий «Кайрата» Андрей Аршавин поделился мнением о лидерах РФПЛ.Аршавин продлил контракт с «Кайратом»Алматинский «Кайрат» продлил контракт с экс-полузащитником сборной России Андреем Аршавиным. Футболист продолжит играть за клуб до конца 2017 года, сообщает пресс-служба «Кайрата».Андрей Аршавин: Скорее всего, завершу карьеру в «Кайрате»Форвард «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своих дальнейших планах. Он отметил, что планирует остаться в Казахстане до завершения карьеры.«Астана» в третьий раз подряд стала чемпионом КазахстанаФутболисты «Астана» сыграли вничью с «Окжетпес» (0:0) и досрочно стали чемпионами Казахстана в третий раз подряд.Валерий Газзаев: У нас практически готова программа Евразийской лигиБывший главный тренер ЦСКА и сборной России, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Валерий Газзаев высказался об идее создания Евразийской лиги.Аршавин признан лучшим игроком сентября в чемпионате КазахстанаБывший капитан сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», признан лучшим игроком чемпионата Казахстана по итогам сентября.Аршавин выиграл спор и побрил журналистаПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин побрил местного журналиста, проигравшего ему спор, сообщила ТАСС директор департамента маркетинга футбольного клуба Юлия Тимченко.Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом»Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин пригласил болельщиков на товарищеский матч с «Оренбургом». Видеообращение футболиста опубликовано на официальном сайте казахстанского клуба.Алиев и «Тараз» разорвали контракт по обоюдному согласию сторонПолузащитник «Тараза» Александр Алиев покинул расположение казахстанской команды и улетел в Киев. Об этом сообщил спортивный директор клуба Канат Шертаев.«Кайрат» Аршавина не смог обыграть «Ордабасы» в чемпионате КазахстанаВ рамках 29 тура чемпионата Казахстана «Ордабасы» сыграли вничью с «Кайратом» (1:1).Шикарный гол Аршавина принес победу «Кайрату» в матче с «Актобе»В рамках 28-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» на выезде обыграл «Актобе» со счетом 1:0.«Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом»Во время следующей паузы в чемпионате на матчи сборных «Оренбург» проведет товарищеский матч с «Кайратом», в котором играет бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин.Андрей Аршавин: Пока есть математическая и теоретическая вероятность, «Кайрат» будет бороться за чемпионствоПолузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин после победы над «Астаной» в матче 26-го тура чемпионата Казахстана (4:1) оценил шансы на завоевание золотых медалей в Премьер-лиге и рассказал, почему не начал игру в стартовом составе.Гол Аршавина помог «Кайрату» одержать крупную победу над «Астаной»Матч 26-го тура чемпионата Казахстана между «Астаной» и «Кайратом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 4:1 в пользу «Кайрата».