Денис Колодин: В первой лиге Казахстана за полями не следят, будто в степи ворота поставили

Защитник казахстанского «Алтая» Денис Колодин рассказал об уровне первой лиги чемпионата Казахстана.

«За полями особо не следят, как будто реально в степи ворота поставили. В одном городе было искусственное поле без травы – просто палас. Хуже даже, чем на «Динамо» в манеже раньше лежало. Остальные поля – кочкодромы. Из-за этого силы команд выравниваются, все становятся одинаковыми. Основная тактика – заработать штрафной в центре поля, отправить вперед защитников и сделать подачу», – сказал Колодин в интервью официальному сайту «Матч ТВ».

Отметим, что сезон 2016 года стал первым для «Алтая». Клуб был образован путем слияния «Спартака» из Семипалатинска и «Востока» из Усть-Каменогорска.

По итогам сезона «Алтай» пробился в высший дивизион.