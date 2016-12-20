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СБР: Нам не известны имена из списка WADA, но мы готовы предоставить всю информацию по любому атлету

Источник:  Союз биатлонистов России (СБР)Комментарии

Союз биатлонистов России выступил с официальным заявлением в связи с предстоящим заседанием экспертной комиссии IBU, которая даст оценку данным, полученным от Ричарда Макларена.

«На протяжении уже нескольких лет СБР последовательно проводит политику нулевой терпимости к допингу. Это подтверждается как абсолютной открытостью всех без исключения биатлонистов — членов сборных команд для контроля со стороны WADA и других аккредитованных организаций, так и активным взаимодействием СБР с этими организациями в области профилактики и пропаганды чистого спорта. Для того чтобы убедиться в этом – достаточно ознакомиться с официальной статистикой WADA о сдаче допинг-проб биатлонистами разных стран в 2014 году.

В период с весны 2014 года, когда, в результате выборов, сменилось высшее руководство Союза — это взаимодействие стало еще более интенсивным.

Решительно борясь с любыми попытками использовать запрещенные препараты, СБР за свой счет провел более 10 семинаров для спортсменов и тренеров с приглашением на них представителей национальной и международной антидопинговых организаций. От работы со сборными командами были отстранены все лица когда-либо попадавшие хотя бы под подозрение в причастности к непозволительным экспериментам. В ходе внутренних проверок на национальных соревнованиях были уличены и сурово наказаны спортсмены не внявшие строгим требованиям СБР.

Подтверждением непримиримой политики СБР в отношении допинга служит и сотрудничество, в последние годы, с Союзом таких зарубежных специалистов как Рикко Гросс и Вольфганг Пихлер, которые едва ли бы согласились поставить под удар собственную репутацию.

Нам не известны имена спортсменов из списка, который IBU будет обсуждать в ближайший четверг, 22 декабря. Однако мы готовы предоставить исчерпывающую информацию по любому атлету когда-либо участвовавшему в мероприятиях под эгидой СБР. Допускаем, что большинство из этого списка — люди, уже уличенные в нарушении допинговых правил внутренним контролем РУСАДА и СБР и в настоящее время отбывающие (уже отбывшие) дисквалификацию или завершившие карьеру», - говорится в заявлении на официальном сайте СБР.

Напомним, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал IBU список с 31 фамилией российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая должна проанализировать доказательную базу и принять решение о возможных санкциях.

Ожидается, что итоговый вердикт комиссии будет озвучен 22 декабря.

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Союз биатлонистов России (СБР)
Союз биатлонистов России (СБР)
Международный союз биатлонистов (IBU)
Международный союз биатлонистов (IBU)