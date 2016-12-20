Сборная России прошла пять допинг-тестов на Евро-2016

Главный врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, что на чемпионате Европы национальная команда пять раз проходила допинг-контроль.

- На чемпионате Европы по футболу у сборной России было пять допинг-тестов. Причем однажды их проводили три раза подряд. В одной из ситуаций у защитника Алексея Березуцкого не смогли дважды взять кровь из вены, но мы пошли навстречу, чтобы не было никаких вопросов от ВАДА, и наш врач сам сделал забор. При этом на турнире в в раздевалках было безалкогольное пиво, чтобы футболистам было легче сдать допинг-тест, - сказал Безуглов.

Напомним, что сборная России неудачно выступила на Евро-2016. Подопечные Леонида Слуцкого не смогли выйти из группы, проиграв Словакии и Уэльсу и сыграв вничью с Англией.