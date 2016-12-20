Антуан Гризманн: Хочу завершить карьеру в США

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что хотел бы в США завершить спортивную карьеру.

- Я бы хотел завершить карьеру в США. Мне нравится эта страна. Я хочу регулярно водить детей на матчи НБА. Я вижу себя в Америке. Не знаю, в каком городе хотел бы жить. Возможно, в Майами. Было бы здорово играть под руководством Бекхэма, - цитирует Гризманна RMC.

Контракт 25-летнего футболиста с «Атлетико» истекает 2021 году. В текущем сезоне в примере Гризманн сыграл 15 матчей, забил 6 мячей и отдал четыре голевые передачи.