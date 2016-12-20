Объявлены даты проведения финалов WESG

Портал HLTV.org опубликовал даты проведения финалов World Electronic Sports Games.



Финалы пройдут с 12 по 15 января в городе Чанчжоу, Китай.



Принять участие на турнире World Electronic Sports Games может любая команда, имеющая в своем составе пять человек из одной страны.

Чемпионат пройдет по дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II и Hearthstone: Heroes of Warcraft. Общий призовой фонд соревнований в четырех дисциплинах составит 3 700 000 долларов.

Источник