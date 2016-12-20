УЕФА: Турция сможет обеспечить безопасность на матче «Фенербахче» – «Краснодар»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уверен, что во время матча Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и «Краснодаром» будут обеспечены все необходимые меры безопасности.

– Мы уверены, что все необходимые меры для обеспечения безопасности болельщиков, игроков и официальных лиц будут обеспечены принимающей стороной совместно с местными властями, – сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Краснодар» пройдет 22 февраля в Стамбуле.

Напомним, 19 декабря в Анкаре был убит российский дипломат Андрей Карлов. Покушение на посла произошло на фотовыставке. От полученного огнестрельного ранения он скончался в госпитале.