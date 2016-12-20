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Губернатор Тюменской области: Для нашего региона отмена этапа Кубка мира станет трагедией

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поделился ожиданиями от решения Международного союза биатлонистов по возможным санкциям в отношении России.

- Давайте дождемся 22 декабря. Именно в этот день Международный союз биатлонистов примет решение о том, как реагировать на новые данные доклада. Я вхожу в правление Союза биатлонистов России, постоянно нахожусь на связи с коллегами. В СБР всегда принимали взвешенные решения. И эта ситуация исключением не станет.

Да, есть давление со стороны других международных федераций. Недавно у России отобрали чемпионат мира по скелетону и бобслею. Это создает неблагоприятную обстановку. Но есть более серьезная угроза, чем возможная потеря Тюменью этапа Кубка мира. Хотя для нашего региона это, конечно, станет трагедией. Но страшнее будет отстранение всей сборной России от международных соревнований.

Если встанет вопрос «или-или», придется обойтись малой кровью. Важнее сохранить команду, не допустить того, чтобы наши биатлонисты пропустили Олимпиаду-2018.

Буквально сегодня мы подготовили письмо в IBU, привели аргументы, почему Кубок мира в марте все же должен пройти в Тюмени. На исполкоме IBU их рассмотрят. И я точно знаю, что определенное число членов исполкома их воспримет, - заявил Якушев.

Напомним, глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен передал IBU список с 31 фамилией российских биатлонистов, которые подозреваются в нарушении антидопинговых правил.

Президент IBU Андерс Бессеберг объявил о создании особой экспертной комиссии, которая должна проанализировать доказательную базу и принять решение о возможных санкциях.

Ожидается, что итоговый вердикт комиссии будет озвучен 22 декабря.

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