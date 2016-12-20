«Томь» в ближайшее время начнет гасить долги перед футболистами

Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал, что в ближайшее время начнется финансирование клуба.

- Встреча прошла позитивно. Погашение задолженностей начнется в ближайшее время. До конца чемпионата будем играть, речи о том, что команда будет играть дублирующим составом, нет, - сказал Киселев ТАСС.

Напомним, игроки и тренерский штаб команды не получают зарплату с начала сезона. Футболисты имеют право разорвать контракт с клубом и некоторые из них уже подали необходимые документы в палату по разрешению споров РФС.

«Томь» после 17 туров чемпионата России занимает последнее, 16-е место.

