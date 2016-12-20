Варламов оправился от травмы и готов вернуться в состав «Колорадо»

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Семен Варламов готов выйти на лед в ближайшем матче регулярного чемпионата НХЛ.

- Чувствую себя хорошо, готов сыграть в ближайшем матче. Я провел полноценные тренировки с командой сегодня и два дня назад. Очень важно быть готовым на все 100%, а не на 80 или 85. Если ты чувствуешь, что не готов или что-то беспокоит тебя, например, старая травма, нужно продолжать лечение, чтобы полностью восстановиться, - заявил Варламов.

Последний на сегодня матч Семен Варламов провел 11 декабря. Тогда он отразил 51 бросок во своим воротам в игре с «Торонто».

После этого он был помещен в лазарет с травмой паха.



В ночь с 20 на 21 декабря «Колорадо» сразится с «Миннесотой».



