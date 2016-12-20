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Евгений Гинер: В следующем году РФС избавится от долгов

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ЦСКА Евгений Гинер - об итогах исполкома РФС, который состоялся сегодня в Доме футбола.

 - Исполком прошел хорошо, - говорит Гинер. - Самый важный вопрос из обсуждаемых - это финансовый отчет. Сегодня он был, к счастью, реальный правдивый и грамотно доложенный. В отличии от того, как это было при предыдущем руководителе. Этот год РФС работал очень хорошо. Прилично сократили долг, который был. Обсуждали смету на 2017 год. Скорее всего, в следующем году долгов вообще не будет.

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