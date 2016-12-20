Александр Медведев: Монополизма СКА в КХЛ нет

Член совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев высказался о превосходстве клуба в нынешнем сезоне.

«Реально все равно монополизма СКА нет, потому что конкуренция есть и на Западе в лице ЦСКА по крайней мере, и на Востоке, где есть и «Металлург» (Магнитогорск), и «Авангард» (Омск), и «Ак Барс» (Казань). Они не собираются отдавать Кубок Гагарина заранее. По крайней мере пять клубов будут претендентами на Кубок Гагарина. А еще могут быть сюрпризы», – приводит «Р-Спорт» слова Медведева.

Напомним, СКА опережает ЦСКА в турнирной таблице Западной конференции на семь очков и имеет две игры в запасе.