Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч 28 марта в Сочи
Стали известны дата и место проведения товарищеского матча сборной России и Бельгии.
Игра состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает пресс-служба РФС.
«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 28 марта 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Бельгии», - сообщается на сайте РФС.
Напомним, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявлял, что стадион «Фишт» в Сочи может быть открыт матчем с бельгийцами, а на открытии стадиона «Лужники» Россия сыграет с одной из топовых команд мира.
Ранее стало известно, что российская сторона возьмет на себя все расходы на проезд и проживание сборной Бельгии, которая, кроме того, получит 300 тысяч евро.
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