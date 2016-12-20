Сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч 28 марта в Сочи

Стали известны дата и место проведения товарищеского матча сборной России и Бельгии.

Игра состоится 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи, сообщает пресс-служба РФС.

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что 28 марта 2017 года на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет контрольный матч между национальными сборными России и Бельгии», - сообщается на сайте РФС.

Напомним, что президент Российского футбольного союза Виталий Мутко заявлял, что стадион «Фишт» в Сочи может быть открыт матчем с бельгийцами, а на открытии стадиона «Лужники» Россия сыграет с одной из топовых команд мира.

Ранее стало известно, что российская сторона возьмет на себя все расходы на проезд и проживание сборной Бельгии, которая, кроме того, получит 300 тысяч евро.