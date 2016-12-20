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Джусоев прилетел в Красноярск с подарками

Источник:  Федерация хоккея с мячом РоссииКомментарии
Джусоев прилетел в Красноярск с подарками
Источник: Федерация хоккея с мячом России

Капитан национальной сборной России и игрок «Сандвикена» Алан Джусоев встретился с юными хоккеистами.

Встреча прошла в Красноярске, куда 24-летний полузащитник прибыл из Швеции и где проведет ближайшую неделю. К воспитанниками СДЮСШОР «Енисей» лучший игрок недавнего «Турнира четырех наций» вышел не с пустыми руками: Джусоев вручил мальчишкам 20 новеньких клюшек.

Юные хоккеисты, в свою очередь, поблагодарили Алана Джусоева и попросили 4-кратного чемпиона мира сфотографироваться с ними на память об этом событии.

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