Джусоев прилетел в Красноярск с подарками

Капитан национальной сборной России и игрок «Сандвикена» Алан Джусоев встретился с юными хоккеистами.

Встреча прошла в Красноярске, куда 24-летний полузащитник прибыл из Швеции и где проведет ближайшую неделю. К воспитанниками СДЮСШОР «Енисей» лучший игрок недавнего «Турнира четырех наций» вышел не с пустыми руками: Джусоев вручил мальчишкам 20 новеньких клюшек.

Юные хоккеисты, в свою очередь, поблагодарили Алана Джусоева и попросили 4-кратного чемпиона мира сфотографировать ся с ними на память об этом событии.