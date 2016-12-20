Шведская командировка Родиной и Липановой

Фото из личного архива хоккеисток

Две российские хоккеистки отправились в Швецию для выступлений в лиге Дамаллсвенскан, сообщает официальный сайт ФХМР.

В нынешнем сезоне 18-летняя Ангелина Родина и 21-летняя Карина Липанова будут защищать цвета клуба АИК.

Отметим, что АИК долгое время являлся одним из сильнейших клубов Швеции: в его составе выступали многократные чемпионки мира Линда Оден, Фрида Эрландссон, Ханна Брусберг, Ловиса Эловссон, Анна Видинг и Микаэла Хасселгрен.

В сезоне 2015/2016 годов клуб из Сольны (пригорода Стокгольма) вышел в финал национального чемпионата, где уступил «Каребю» (1:3). Кроме этого, АИК является 5-кратным обладаталем Кубка мира среди женщин (2003, 2004, 2008, 2010, 2011).

Однако с сезона 2016/2017 годов клуб выступает во второй по силе лиге Швеции — Аллсвенскан (зона Юг). На данный момент черно-желтые провели 3 матча, в которых уступили «Вилле» (1:11 и 1:3), а также «Скиро» (4:14).

Россиянки дебютировали за свою новую команду в субботу, 17 декабря, в домашнем матче против «Виллы». За АИК Родина выступает под номером № 7, а Липанова — под № 90. Ближайшие матчи команда проведет дома — 21 декабря примет «Хаммарбю», а 28 декабря — «Транос».

Напомним, что в Швеции также выступают Ольга Богданова и Елена Горемыкина, защищающие цвета «Сандвикена». Увы, но пока поступь «черных дьяволов» в Элитсерии не назовешь: в 7 матчах САИК одержал лишь одну победу и замыкает турнирную таблицу с 3 очками. Что касается персональной статистики россиянок, то Горемыкина набрала 6 (5+1) очков в 7 играх, а Богданова — 4 (3+1).

Куда удачнее складываются дела у Ольги Родионовой: 31-летняя хоккеистка с 9 (8+1) очками входит в пятерку лучших бомбардиров лиги. Впрочем, ее «Соракер» еще не одержал ни одной победы, 3 матча из 5-ти сведя к ничьей.