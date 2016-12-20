Жером Боатенг пропустит шесть недель после операции
Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг перенес хирургическую операцию на плече.
- Операция прошла успешно. Думаю, игроку потребуется около шести недель на восстановление, - заявил врач мюнхенского клуба Фолькер Браун.
Gute Besserung, @JB17Official! #Boateng ist heute erfolgreich an der Sehne des rechten Brustmuskels operiert worden: https://t.co/Uk4zyT92gU pic.twitter.com/Jii7f1bwcd— FC Bayern München (@FCBayern) 20 декабря 2016 г.
28-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 12 матчах «Баварии».
21 декабря в центральном матче 16-го тура бундеслиги действующие чемпионы Германии на своем поле сыграют с клубом «РБ Лейпциг».
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Матч
Место и дата
21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция
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