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Жером Боатенг пропустит шесть недель после операции

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг перенес хирургическую операцию на плече.

- Операция прошла успешно. Думаю, игроку потребуется около шести недель на восстановление, - заявил врач мюнхенского клуба Фолькер Браун.

28-летний Боатенг в текущем сезоне принял участие в 12 матчах «Баварии».

21 декабря в центральном матче 16-го тура бундеслиги действующие чемпионы Германии на своем поле сыграют с клубом «РБ Лейпциг».

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Матч

Бавария - РБ Лейпциг

Место и дата

21 декабря 22:00, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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