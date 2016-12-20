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Игроки Team Dignitas объяснили ситуацию с уходом из организации

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Бывшие игроки Team Dignitas по CS:GO прокомментировали ситуацию с уходом из организации.

«Как сообщалось ранее, мы не стали повторно подписывать контракт с Team Dignitas, наши контракты истекают 31 декабря. Нам предложили очень хорошее соглашение, но после недель переговоров мы по взаимному согласию решили, что настало время расстаться. Мы решили продолжить наше киберспортивное будущее в другом месте.

Мы хотели бы поблагодарить Team Dignitas за время, проведенное в черно-желтых футболках, за все воспоминания, которые мы разделили будучи частью Dignitas, будь то обидные поражения на ESL Cologne или победы на EPICENTER. Мы сделаем более конкретное заявление о нашем будущем в январе. Спасибо за все Dignitas. Команда останется вместе и будет конкурировать на WESG и ELEAGUE Major», – заявили игроки.

Напомним, что 19 декабря организацию Team Dignitas покинули датские игроки состава по Counter-Strike: Global Offensive.

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