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Агент: Широков скучает по футболу и может вернуться

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Агент бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что его клиент может вернуться в футбол.

- Вы не исключаете, что он может вернуться в ближайшее время?
- Конечно. Я этого не исключаю.

- Текущая его деятельность ему по душе?
- Если бы ему не нравилось, он бы там не работал. Широков такой человек ─ он никогда не делал бы то, что ему не по душе. Тем не менее он скучает по игре.

- Есть какие-то предварительные разговоры с клубами?
- Пока не могу ничего комментировать, - сказал агент Широкова в интервью «Спорту день за днем». 

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.   

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