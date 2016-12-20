Агент: Широков скучает по футболу и может вернуться

Агент бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова Арсен Минасов сообщил, что его клиент может вернуться в футбол.

- Вы не исключаете, что он может вернуться в ближайшее время?

- Конечно. Я этого не исключаю.

- Текущая его деятельность ему по душе?

- Если бы ему не нравилось, он бы там не работал. Широков такой человек ─ он никогда не делал бы то, что ему не по душе. Тем не менее он скучает по игре.

- Есть какие-то предварительные разговоры с клубами?

- Пока не могу ничего комментировать, - сказал агент Широкова в интервью «Спорту день за днем».

Напомним, 35-летний Широков завершил игровую карьеру в июле 2016 года. Полузащитник выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Буревестник», «Истру», «Видное», «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит» и «Спартак». За национальную команду Широков провел 56 матчей и забил 13 мячей.