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Ильсур Метшин: Аппетиты агентов несоразмерны тому, что вынуждены платить клубы

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент «Рубина», мэр Казани и член исполкома РФС Ильсур Метшин заявил, что против огромных выплат футбольным агентам.

- Вы разделяете идею введения аккредитации футбольных посредников за 10 миллионов рублей? - вопрос Метшину.
- Мы разделяем идею, что аппетиты и размер премиальных агентов несоразмерны тому, что вынуждены клубы платить. Но это беда не только РФПЛ, а всего мирового футбола.

- Мировой футбол вывел агентов из-под своей юрисдикции, а наш возвращает?
- Уже то, что это обсуждается на исполкоме, говорит о том, что мы этой проблемой озабочены. Одной таблетки нет, если б была, приняли бы и решили. Но нам эта ситуация небезразлична.

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