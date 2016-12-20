Ильсур Метшин: Аппетиты агентов несоразмерны тому, что вынуждены платить клубы

Президент «Рубина», мэр Казани и член исполкома РФС Ильсур Метшин заявил, что против огромных выплат футбольным агентам.

- Вы разделяете идею введения аккредитации футбольных посредников за 10 миллионов рублей? - вопрос Метшину.

- Мы разделяем идею, что аппетиты и размер премиальных агентов несоразмерны тому, что вынуждены клубы платить. Но это беда не только РФПЛ, а всего мирового футбола.

- Мировой футбол вывел агентов из-под своей юрисдикции, а наш возвращает?

- Уже то, что это обсуждается на исполкоме, говорит о том, что мы этой проблемой озабочены. Одной таблетки нет, если б была, приняли бы и решили. Но нам эта ситуация небезразлична.