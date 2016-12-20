На двукратную чемпионку Уимблдона Петру Квитову совершено нападение

Сегодня утром неизвестный напал на чешскую теннисистку Петру Квитову в ее собственном доме.

Преступник проник в дом спортсменки, который находится в городе Простеев. В результате столкновения с ним 26-летняя Квитова получила травму «рабочей» левой руки.

- Могу подтвердить, что сегодня Петра Квитова пережила нападение грабителя. Но это не было заранее спланированным преступлением. Мы активно сотрудничаем с полицией. Петра получила ранение руки и находится под присмотром врачей. Ее жизни ничего не угрожает, - рассказал агент теннисистки Карел Тейкал в интервью Rozhlas.

«Как вы, наверное, уже слышали, сегодня человек с ножом напал на меня. Пытаясь защититься, я получила серьезную травму левой руки. Я в шоке, но понимаю, что мне еще повезло. Могла не остаться в живых.

Травма действительно серьезная, и мне понадобится медицинская помощь, но, если вы знаете меня, знаете и то, что я буду бороться до конца», - написала позднее сама Квитова на своей странице в сети Facebook.

Отметим, что в начале декабря Петра также сломала кость стопы. Она будет вынуждена пропустить начало будущего сезона.

За карьеру Петра Квитова выиграла 19 турниров WTA в одиночном разряде. В 2011 году она поднялась на вторую строчку мирового рейтинга.