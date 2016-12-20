Ринат Дасаев: Сегодня «Спартак» сильнее всех по игре в РФПЛ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев оценил игру красно-белых в первой части сезона.

- Играли осенью здорово. Но рано говорить комплименты. Весна - вот главный экзамен для команды. Тогда поговорим. Но я очень хочу подчеркнуть: «Да, это именно тот «Спартак», которого долго ждали».

Качество игры мне нравится. В отдельных играх нам, конечно, везет, но без определенной доли везения в футболе успеха не бывает. Именно поэтому – «везет сильнейшим». Сегодня «Спартак» сильнее всех по игре в лиге, турнирная таблица это отражает. Думаю, все предпосылки для того, чтобы стать чемпионами, в этом сезоне у «Спартака» есть, - цитирует Дасаева «Спортфакт».

Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует с 40 очками. «Зенит» занимает второе место, в активе питерского клуба 35 баллов. Тройку замыкает ЦСКА.

