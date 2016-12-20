Карло Анчелотти: Матч «Бавария» – «РБ Лейпциг» будет праздником для всех, кто любит футбол

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча «РБ Лейпциг» в 16-м туре чемпионата Германии.

- Этот матч будет настоящим праздником для каждого любителя футбола. Арьен Роббен тренируется с командой уже неделю, он в хороших кондициях. Завтра нам понадобятся абсолютно все игроки, так как победа чрезвычайно важна. Артуро Видаль не был лучшим игроком на поле в матче с «Дармштадтом», но его характер и бойцовские качества очень важны для нас.

В этом матче встречаются команды, исповедующие принципиально разный стиль игры. Мы должны найти правильный баланс между обороной и атакой. «Лейпциг» - отличная молодая команда, играющая с большим эмоциональным подъемом, - заявил Анчелотти на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, 21 декабря в центральном матче 16-го тура бундеслиги действующие чемпионы Германии на своем поле сыграют с клубом «РБ Лейпциг», занимающим вторую строчку в турнирной таблице.