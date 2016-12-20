Ильсур Метшин: Не могу сказать, останутся ли в «Рубине» Оздоев и Сонг

Президент «Рубина», член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Ильсур Метшин рассказал журналистам, что в «Рубине» готовы обсудить трансфер любого игрока.

- У Алекса Сонга вообще никаких проблем по здоровью нет. Существует вопрос длинной скамейки. Сейчас тренер под свое видение набирает коллектив. А кто останется и с кем расстанемся, будем обсуждать после Нового года. Поэтому ни про Сонга, ни про Оздоева сказать точно не могу. Мы по всем футболистам открыты, - передает слова Метшина «Р-Спорт».

Ранее поступала информация, что 29-летний полузащитник сборной Камеруна Алекс Сонг может продолжить карьеру в турецком клубе «Османлыспор». Так же в СМИ сообщалось, что «Локомотив» и «Рубин» могут провести трансфер, в результате которого Оздоев и Бурлак могут оказаться в составе железнодорожников, а казанцы получат права на полузащитника Алексея Миранчука.

Напомним, что Сонг пришел в «Рубин» в августе 2016, Оздоев выступает за казанский клуб с 2014 года.