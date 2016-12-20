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Криштиану Роналду станет игроком года по версии ФИФА

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии
Криштиану Роналду
Криштиану РоналдуИсточник: Reuters

Форвард «Реала» Криштиану Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА, сообщает Mundo Deportivo.

По данным издания, 31-летний португалец опередит форварда «Барселоны» Лионеля Месси и полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна.

Напомним, по аналогичному раскладу завершилось голосование еженедельника France Football, который с этого года вновь самостоятельно вручает «Золотой мяч».

Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе.

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