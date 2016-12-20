Криштиану Роналду станет игроком года по версии ФИФА

читайте также

Джердан Шакири: «Бавария» отказалась продавать меня в «Ливерпуль» и «Атлетико» Будучи игроком мюнхенской «Баварии», полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири мог перейти в «Ливерпуль» или мадридский «Атлетико».

«Барселона» изучит апелляцию «Реала» на запрет регистрировать новых игроков Частично удовлетворенная апелляция «Реала» на решение ФИФА запретить клубу регистрировать новых игроков в течение двух трансферных окон привлекла внимание «Барселоны», которая проиграла аналогичное дело.

Антуан Гризманн: Хочу завершить карьеру в США Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн признался, что хотел бы в США завершить спортивную карьеру.

Божественный Месси и кровожадный Суарес. Обзор 16-го тура Примеры (видео) «Советский спорт» представляет подборку главных событий последнего тура чемпионата Испании.

УЕФА создаст рабочую группу для пересмотра наказаний за политические лозунги Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен создать рабочую группу с целью пересмотра дисциплинарного регламента организации в плане наказаний за демонстрацию политических лозунгов и символики во время матчей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Примера. 16-й тур. «Атлетико» обыграл «Лас-Пальмас», «Барселона» разгромила «Эспаньол» и другие матчи Все матчи чемпионата Испании по футболу на сайте «Советского спорта».

«Атлетик» вырвал победу в матче с «Сельтой» Футболисты «Атлетика» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании взяли верх в матче с «Сельтой» из Виго.

«Барселона» отозвала апелляцию в CAS по поводу каталонских флагов «Барселона» отозвал апелляцию, поданную в Спортивный арбитражный суд (CAS), по поводу наказания УЕФА за демонстрацию каталонских флагов на матче Лиги чемпионов в прошлом сезоне, сообщает пресс-служба УЕФА.

Гризманн признан лучшим футболистом Франции в 2016 году Лучшим игроком Франции в 2016 году признан форвард национальной сборной и мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн. Такое решение принял журнал France Football.

Ракитич недоволен отношением к себе со стороны Луиса Энрике Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич недоволен своим положением в команде. Он считает, что главный тренер команды Луис Энрике не проявляет к нему должного уважения.

Срна может стать игроком «Манчестер Сити» в случае срыва перехода в «Барселону» Интерес к защитнику «Шахтера» Дарио Срне проявляет «Манчестер Сити». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo, которое ранее писало, что хорватский футболист близок к переходу в «Барселону».

Луис Энрике: В «Барселоне» есть 4 футболиста, у которых уже начались каникулы Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике рассказал, кто в его команде уже отправился в отпуск и не сыграет в матче 1/16 финала Кубка Испании с «Эркулесом».

Луис Суарес: Месси сам решит, где ему быть счастливым Форвард «Барселоны» Луис Суарес высказался о ситуации своего одноклубника Лионеля Месси, который не спешит продлевать контракт с каталонским клубом.

Рамос выразил надежду, что Хамес не покинет «Реал» Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал информацию, согласно которой его одноклубник Хамес Родригес принял решение покинуть «сливочных» в январе 2017 года.

Луис Энрике: В первом тайме «Барселона» загнала «Эспаньол» к своим воротам Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике – об игре нападающего Лионеля Месси в матче с «Эспаньолом» (4:1), а также о победе в каталонском дерби.

«Арсенал» планирует воспользоваться ситуацией Иско в «Реале» Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может покинуть команду в январе 2017 года.

Камбэк «Палермо», 14 сэйвов Бобровского и два очка Панарина. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать понедельник с главных новостей утра.

«Челси» планирует приобрести Хамеса за 75 млн фунтов Тренерский штаб «Челси» во главе с Антонио Конте намерен укрепить состав команды в грядущее трансферное окно. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Дубль Суареса помог «Барселоне» разгромить «Эспаньол» В матче 16-го тура чемпионата Испании «Барселона» на «Камп Ноу» обыграла «Эспаньол» со счетом 4:1.