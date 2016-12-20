Криштиану Роналду станет игроком года по версии ФИФА
Криштиану РоналдуИсточник: Reuters
Форвард «Реала»
Криштиану Роналду будет признан игроком года по версии ФИФА, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, 31-летний португалец опередит форварда «Барселоны» Лионеля Месси и полузащитника «Атлетико» Антуана Гризманна.
Напомним, по аналогичному раскладу завершилось голосование еженедельника France Football, который с этого года вновь самостоятельно вручает «Золотой мяч».
Церемония вручения наград ФИФА пройдет 9 января в Цюрихе.
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