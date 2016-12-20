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Евгений Плющенко: Липницкой надо не форсировать подготовку, а залечить все травмы

Источник:  Р-СпортКомментарии

 Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал нестабильность выступлений Юлии Липницкой.

- Конечно, Липницкая сможет вернуться на прежний уровень катания. Но сейчас необходимо не форсировать подготовку, а залечить все травмы, потому что следующий сезон ответственный, бороться за попадание в тройку (на чемпионате России следующего сезона) и ехать на все большие соревнования. Ей надо забыть все свои победы и неудачи, и начинать с нового листа. Приступать к тренировкам.

Тем более у нее великолепный тренер Алексей Урманов, который прошел длинную очень серьезную карьеру как фигурист, он знает, как правильно восстановиться, как подойти к стартам. Я не вижу здесь никаких нерешаемых проблем, - цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Напомним, что олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристка Юлия Липницкая не выступит на чемпионате России в Челябинске из-за травмы.

Добавим, что в начале ноября Липницкой на московском этапе Гран-при пришлось также из-за травмы прервать выступление в произвольной программе.

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет в Челябинске с 20 по 25 декабря 2016 года.

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