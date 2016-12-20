«Терек» обсудит с Рахимовым новый контракт в конце сезона
«Терек» обсудит с главным тренером Рашидом Рахимовым вопрос о заключении нового соглашения к концу нынешнего сезона, сообщил генеральный директор клуба Ахмед Айдамиров.
- С Рашидом Маматкуловичем будем разговаривать чуть ближе к концу сезона, - сказал Айдамиров ТАСС.
Контракт российского специалиста с грозненским клубом истекает в конце текущего сезона. После 17 туров чемпионата России «Терек» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков.
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